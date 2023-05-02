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14:55 (мск), источник: Ведомости

Детский омбудсмен заявила, что Россия не отменяет украинское гражданство

Российские паспорта, выданные детям-сиротам из Донбасса, не отменяют украинское гражданство, а дополняют его. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в интервью сетевому изданию VICE News.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы не заменяем. Мы дополняем и даем возможность [получить гражданство РФ]», — таким образом она прокомментировала утверждение ведущей о том, что упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот может рассматриваться как «стирание идентичности».

Львова-Белова также усомнилась в том, что получение гражданства может как-то повлиять на идентичность. «Мы всегда пели песни на русском и украинском языке. Мы рассказывали сказки русские и украинские. Мы всегда жили в дружбе и понимании. А то, что сейчас происходит, — [это] то, что, наоборот, на Украине стирают все, что связано с Россией», — добавила она.

В конце февраля 2023 г. ТАСС писал, что после начала спецоперации в Россию прибыли свыше 5,3 млн беженцев из Украины и Донбасса, в том числе 738 000 детей. В конце мая 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц с Украины, а также с территорий ЛНР и ДНР, вошедших в состав России по итогам референдума в конце сентября 2022 г.

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