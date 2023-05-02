Обеспечение безопасности РФ, дефолт США и русофобия властей Польши. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Санкт-Петербурге. В режиме видеоконференции принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайной сети Мариуполя.
Далее президент проведет совещание по туризму с членами правительства РФ и также обсудит ситуацию с пожарами.
Затем у главы государства ожидается несколько встреч с губернаторами. Также Путин поздравит с 70-летием Валерия Гергиева.
Время сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора.
«Это даже не условия, это те элементы сделки, что были с самого начала зафиксированы».
«Позиция России хорошо известна». «Контакты продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов».
О спецоперации на Украине
Заявленные США сотни тысяч потерь России на Украине — цифра, «взятая с потолка». «Абсолютно у Вашингтона нет возможности называть корректные какие-либо цифры». Ориентироваться стоит «только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны России».
Хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что условием поставки оружия Киеву было ненанесение ударов по территории России, «у Германии нет возможности следить за этим, это можно сказать однозначно». Немецкое оружие «уже стреляет по территории России, потому что Донбасс уже является российскими регионами».
С каждым днем прямая и косвенная вовлеченность Федеративной Республики Германия в этот конфликт увеличивается.
Кремлю «ничего не известно» о якобы ведущейся тайной миротворческой миссии Папы Римского.
Об угрозе провокаций 9 мая
Все наши специальные службы делают все, что необходимо для обеспечения безопасности. Ведется очень сложная, напряженная работа, а главное — ведется специальная военная операция, направленная на то, чтобы исключить в корне угрозы для нашей страны.
«Отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких [диверсионных] актов (подрыва ЛЭП, железнодорожной аварией — прим. ТАСС), террористических актов, планирует и дальше свою линию проводить».
О российском судне возле «Северных потоков»
Песков, комментируя информацию, что у Дании есть фотографии одного из судов РФ в Балтийском море перед терактом в сентябре прошлого года, подчеркнул, что «российские суда ходят по Балтике, это нормально, у всех есть сотни фотографий российских судов».
«Если есть какие-то данные, их надо публичить». «Мир должен узнать исполнителей и ответственных за этот террористический акт».
О встрече госсекретаря США с главами МИД Азербайджана и Армении
Искать решение трений между двумя странами возможно «на основе трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией». «Пока каких-либо других правовых основ, которые бы способствовали урегулированию, нет. Соответственно, пока до сих пор эти трехсторонние документы являются абсолютно безальтернативными».
В том числе и со стороны США «любая помощь, которая может помочь урегулировать на этой базе, может только приветствоваться». Важно, чтобы это не превратилось в «попытки, которые размывают основу для урегулирования».
Несмотря на санкции, которые в значительной степени отрезали российскую экономику от процессов на Западе, в РФ не смотрят на проблемы США «со стороны» и видят, «как мировая экономика и американская экономика испытывают проблемы — это высокая инфляция». Российские фискальные ведомства тоже следят за процессами.
«Это же не первый [случай угрозы дефолта], это с завидной регулярностью происходит в Соединенных Штатах». «До сих пор они находили решения».
Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет.
Русофобия властей Польши «лишает их трезвости в подходе ко всему, что связано с Россией». «Все это не может оставаться без последствий».
В Кремле не хотели бы как-либо комментировать такие «непонятные заявления», как требование Варшавой репараций.
«Президент выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева», когда «поступили трагические новости о кончине Валентина Юдашкина». «Президент глубоко соболезнует в этой связи». «В настоящее время готовится телеграмма с соболезнованиями».
Юдашкин «внес большой вклад в развитие искусства», в том числе в российских регионах, «в плане развития молодого поколения». Также «с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом трудно переоценить его роль».