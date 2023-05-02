Польские власти выселили из здания в Варшаве школу при российском посольстве. Что известно

2 мая российский МИД выразил протест временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевскому в связи с изъятием здания школы.
«Этот вопиющий акт является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и выглядит особенно цинично — он направлен против обучающихся в школе детей, которых польские власти нагло выставили на улицу», — говорится в заявлении ведомства.
Щлядевскому заявили, что действия Польши являются частью политики, «лишенной представления о нормах морали, нравственности и права», и направленной на «попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения».
Российский МИД обвинил Польшу в сносе советских памятников, «покровительстве актов вандализма» на советских воинских захоронениях, «сознательной фальсификации» истории Второй мировой войны, поставках оружия Украине и отправке туда наемников, а также в «откровенно агрессивной враждебной позиции» против России. МИД предупредил о «должной реакции» на эти действия, которая «не заставит себя долго ждать».
Как сообщает ТАСС, польский дипломат пробыл в здании МИД около 20 минут и отбыл, отказавшись от комментариев.
Изъятие российской недвижимости в Польше
29 апреля польские судебные исполнители в сопровождении полиции и сотрудников мэрии Варшавы взломали вход в здание школы при посольстве России в Варшаве и предписали сотрудникам покинуть территорию до вечера.
Для школы и ее сотрудников подготовили другие помещения, принадлежащие дипмиссии. По словам посла России в Варшаве Сергея Антонова, занятия возобновятся после праздников 10 мая. Вице-мэр Варшавы Томар Братек сообщил, что в здании проведут инвентаризацию и проверят, насколько его состояние соответствует требованиям к образовательным учреждениям.
МИД Польши утверждает, что два здания, которыми «незаконно» владеет Россия — школа на Келецкой улице Варшавы и дом для дипломатов на улице Собеского — не используются в дипломатических и консульских целях.
В марте 2022 года ведомство попросило возбудить исполнительное производство в отношении этой недвижимости.
В том же месяце польские власти изъяли здание на улице Собеского, намереваясь передать его Украине. Посол России говорил, что оно «категорически не пригодно для расселения кого бы то ни было» и требует длительного затратного ремонта.
Как на ситуацию со школой отреагировали в России
МИД России назвал изъятие школы при посольстве захватом, «враждебными действиями» и посягательством на российскую дипломатическую недвижимость.
«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», — предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.
2 мая посольство России направило в МИД Польши ноту протеста.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в день захвата школы опубликовал пост в твиттере на английском и польском языках, заявив, что не видит смысла в поддержании дипломатических отношений с Польшей. «Это государство не должно существовать для нас, пока у власти находятся русофобы, а Украина полна польских наемников, которых следует безжалостно истреблять как вонючих крыс», — написал он.
Российский посол отметил, что дипмиссия готова к любым решениям Москвы после изъятия школы, вплоть до разрыва дипломатических отношений.
Захарова заявила, что Россия имеет право разорвать отношения с республикой, но не будет этого делать, поскольку тогда пострадают россияне, которые живут и работают в Польше. Она отметила, что дипломаты помогают людям, которые покидают Украину через Польшу, а также защищают советские памятники от сноса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность разрыва дипотношений с Польшей, заявил, что российско-польские отношения «ничего хорошего не ждет», и добавил, что действия польских властей не могут остаться без последствий.
Какие объекты Польши есть в России
В России действуют посольство Польши в Москве, генеральные консульства в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге, а также консульское агентство Смоленске.
С Польшей в России также связаны два крупных мемориальных комплекса: «Катынь» в Смоленской области и «Медное» в Тверской области, где захоронены расстрелянные в 1940 году польские военнопленные офицеры и жертвы советских репрессий. Оба мемориала находятся в ведении Государственного центрального музея современной истории России.
В марте 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине, депутаты Госдумы, региональные парламентарии и общественные деятели призвали российское правительство закрыть мемориалы в Катыни и Медном из-за «враждебного поведения» современной Польши, ее «русофобской политики» и публичной поддержки Украины.
Авторы обращения также предложили демонтировать польскую часть катынского мемориального комплекса, пока не появятся «правовые основания принять решение об установке этих памятников снова или об их окончательном и полном демонтаже в связи с их очевидной исторической и правовой незаконностью».
В июне 2022 года с мемориалов в Катыни и Медном убрали флаги Польши. Директор Музея современной истории России Ирина Великанова объяснила это тем, что республика заняла «откровенно враждебную политику» по отношению к России. Российский и польский флаги на мемориалах были символом дружбы между двумя странами, а «то, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения», заявила Великанова.
Она упомянула снос советских памятников в Польше, военную поддержку Варшавой Украины, «хамские выходки» в отношении российских дипломатов и «непозволительные высказывания» по поводу российской культуры.
«В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов неуместно», — сказала Великанова.
Мэр Смоленска Андрей Борисов, комментируя ситуацию, назвал снятие польских флагов с мемориалов «единственно правильным решением» на фоне «откровенных антироссийских заявлений польских политиков».
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