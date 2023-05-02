20:29 (мск), источник: © РИА Новости
В Турции обнаружили новые месторождения нефти
СТАМБУЛ, 2 мая — РИА Новости. Новые залежи нефти нашли на юго-востоке Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Конье.
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«Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре, производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Мы уже начали поставки нефти высокого качества на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)», — подчеркнул глава государства.
Месторождение назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которую убили в 2017 году боевики Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Эрдоган уточнил, что нефть залегает на глубине в 2,6 километра, и ее запасы оцениваются в «десятки миллиардов» долларов. По его словам, эти залежи позволят добывать больше сырья, чем сейчас. Президент отметил, что «Турция больше не будет нуждающейся в энергоресурсах страной, а будет страной-экспортером энергоресурсов».
Эрдоган в декабре прошлого года заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23). Они оцениваются в 12 миллиардов долларов. По словам президента, это месторождение — одно из десяти крупнейших открытий, сделанных на суше за год.