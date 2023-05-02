Еврокомиссия на месяц запретила экспорт украинского зерна в пять стран ЕС

«Меры вступят в силу со 2 мая и будут действовать до 5 июня 2023 г. В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны», — говорится в заявлении ЕК.
Уточняется, что срок действия ограничений может быть продлен и после 5 июня.
28 апреля о введении таких ограничений сообщил вице-председатель комиссии Валдис Домбровскис. Он назвал ключевыми элементами отмену национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции (пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику), а также предоставление 100 млн евро помощи фермерам пяти пострадавших стран.
В апреле ряд восточноевропейских стран временно запретили импорт украинского зерна в свои страны.
19 апреля ограничение на поставки в страну украинского зерна и продовольствия ввело техническое правительство Болгарии, 17 апреля об этом объявила Словакия.
После этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен передала правительствам Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии, что Брюссель «готовит новый пакет поддержки в 100 млн евро» фермерам этих стран из фондов ЕС в обмен на снятие их правительствами запретов на импорт украинских сельхозпродуктов.
Субсидии сельскохозяйственной промышленности стран Восточной Европы также были выделены в начале апреля — тогда ЕК выплатила 56,3 млрд евро пострадавшим странам.
При этом обращение к председателю ЕК со стороны этих пяти стран поступило еще в конце марта. Тогда премьер-министры республик попросили вмешаться в вызванный наплывом украинского зерна кризис. По заявлениям министров, в их странах появились проблемы с освоением излишков зерна на складах, что привело к дестабилизации рынка.