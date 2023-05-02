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2 мая, источник: ТАСС

Иран заявил о готовности присоединиться к БРИКС

БЕЙРУТ, 2 мая. /ТАСС/. Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси заявил, что его страна намерена присоединиться к БРИКС для того, чтобы участвовать в создании многополярного мира. Об этом он сообщил во вторник в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

Источник: Reuters

«После вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества мы приняли решение подать заявку в БРИКС и готовимся присоединиться к этой группе стран, — отметил иранский политик. — Мы осуждаем однополярное устройство, которое позволяет США и еще трем-четырем державам считать себя правителями мира».

По словам Раиси, вступление в ШОС, благодаря хорошим отношениям с Китаем и Россией, принесло выгоду Ирану и открыло ему дорогу на международные рынки. Он указал, что Соединенные Штаты «стремились изолировать Иран и помешать его участию в ШОС, но потерпели неудачу».

«Мы протягиваем руку дружбы любой стране, которая желает с нами сотрудничать, — подчеркнул Раиси. — Иран стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами на основе общих интересов».

27 июня 2022 года официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что его страна вместе с Аргентиной подали заявки на вступление в БРИКС.

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