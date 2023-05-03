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06:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Патрушев: сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в планы США не входит сохранение Украины в качестве государства. По его мнению, США заинтересованы в том, чтобы превратить Украину в «объект нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений», — сказал Николай Патрушев в интервью «Известиям».

Патрушев добавил, что сейчас администрация США «с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца». «При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — сказал он.

Ранее США не раз подчеркивали, что считают Украину демократической страной. В Белом доме также отмечали, что Украина должна самостоятельно принимать решение о начале мирных переговоров с Россией.

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