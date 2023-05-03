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12:11 (мск), источник: Ведомости

В Госдуму внесли поправки в закон о военном положении

В Госдуму внесли поправки в Федеральный закон «О военном положении», которые бы позволили проводить выборы, даже если в регионе действует режим военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее о том, что такие поправки готовятся к внесению, «Ведомостям» рассказал сам Крашенинников 29 апреля.

Он отметил, что в законах о принятии новых субъектов в состав России говорится, что осенью 2023 г. в них должны быть проведены выборы.

Крашенинников напомнил, что согласно ст. 7 закона о военном положении на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводятся. В свою очередь, в четырех конституционных законах о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей говорится, что выборы в законодательные органы этих субъектов будут проведены во второе воскресенье сентября 2023 г.

Военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было введено после их вхождения в состав России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 19 октября. Тогда он напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России: «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».

О том, что администрация президента обсуждает с юристами возможность проведения выборов, несмотря на формальный законодательный запрет, «Ведомости» писали 26 декабря 2022 г. Тогда один из собеседников говорил, что среди вариантов рассматривалось в том числе и внесение поправок в закон о военном положении.

Справка
Что нужно знать о законе РФ о военном положении

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения в четырех присоединенных к России регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Что означает этот режим — в материале «Ъ».

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