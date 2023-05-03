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14:36 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Москве ввели запрет на полеты беспилотников

Использовать беспилотные аппараты разрешено только для государственных нужд.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Власти столицы ввели запрет на полеты всех БПЛА в Москве, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Соответствующий протокол был подписан в ходе заседания Оперативного штаба Москвы.

Подписанный документ регулирует порядок выдачи разрешений на полеты над городом беспилотных летательных аппаратов. Выдавать такие разрешения теперь планируется только для государственных нужд.

Кроме того, в рамках заседания Оперативного штаба Москвы было принято решение об усилении работы по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению граждан и организаций к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.

Оперативный штаб Москвы был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о введении на территориях субъектов Российской Федерации четырех режимов реагирования. В регионах, входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе в Москве, был установлен режим повышенной готовности. В рамках указа высшие должностные лица наделяются полномочиями по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер.

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