14:36 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Москве ввели запрет на полеты беспилотников
Использовать беспилотные аппараты разрешено только для государственных нужд.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Власти столицы ввели запрет на полеты всех БПЛА в Москве, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Соответствующий протокол был подписан в ходе заседания Оперативного штаба Москвы.
Подписанный документ регулирует порядок выдачи разрешений на полеты над городом беспилотных летательных аппаратов. Выдавать такие разрешения теперь планируется только для государственных нужд.
Оперативный штаб Москвы был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о введении на территориях субъектов Российской Федерации четырех режимов реагирования. В регионах, входящих в состав Центрального федерального округа, в том числе в Москве, был установлен режим повышенной готовности. В рамках указа высшие должностные лица наделяются полномочиями по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер.