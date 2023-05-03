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16:04 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов призвал нанести удар по офису Зеленского, СБУ и ГУР

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал в ответ на атаку беспилотников на Кремль нанести ответные удары по трем адресам в Киеве — по офису президента, СБУ и ГУР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что сегодня ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

«Пора нанести сокрушительные ответные удары по трем адрес в Киеве. Это улица Банковая, 11, где находится администрация президента Украины, улица Владимирская, 33 — офис СБУ и улица Электриков, 33 — офис Главного управления разведки Минобороны», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, нанесение ударов по этим зданиям станет сигналом для тысяч подчиненных режима Владимира Зеленского, что Россия берется за дело серьезно и больше ни с кем церемониться не будет.

«Как только в Киеве увидят развалины, там осознают, что для них это все более чем чревато и закончится очень печально. Развалины зданий офиса президента Украины, СБУ и ГУР важно с точки зрения символизма и понимания, что Россия возьмется за наказание негодяев серьезно. Неотвратимость наказания — это то, что остановит их от новых терактов», — подчеркнул Рогов.

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