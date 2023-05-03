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16:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве утверждают, что не имеют отношения к атаке на Кремль

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, передает агентство Франс Пресс.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.

«Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль», — приводит агентство слова Подоляка.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также отрицает причастность Украины к атаке на Кремль. «У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — приводит слова Никифорова издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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