17:18 (мск), источник: Ведомости
Юристы рассказали о выборах в условиях военного положения
В современной истории России их уже проводили в экстраординарных условиях.
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Изменения, вносимые в конституционный закон «О военном положении», позволят провести осенью выборы в четырех новых регионах России, в которых объявлен этот режим, сообщил «Ведомостям» первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.
«По общему правилу военное положение препятствует проведению избирательных кампаний. Но если будет принято консолидированное решение после соответствующих консультаций по инициативе органов власти соответствующего субъекта и ЦИК — да, выборы будут проводиться, даже несмотря на то, что в отдельных территориях объявлено военное положение», — отметил он.
Ранее 3 мая в пресс-службе председателя комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова сообщили, что соответствующие поправки будут внесены в парламент. Об обсуждении этого законопроекта депутат рассказал «Ведомостям» 29 апреля.
По его словам, по ст. 7 действующего закона, на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводятся.
Внесенный законопроект призван ликвидировать это противоречие — между конституционными заками «О военном положении», принятом в 2002 г., и конституционными законами, которые прямо предусматривали проведение выборов в 2023 г. в четырех новых регионах, отмечает юрист, старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев.
«Поправки означают, что законодатель между режимом военного положения, не предусматривающим проведения выборов, и проведением выборов решил принять сторону выборов, чтобы сформировать систему органов власти на новых территориях», — сообщил он «Ведомостям».
Для России проведение выборов в условиях специальных правовых режимов на тех или иных территориях не является чем-то новым, такой опыт уже есть, напоминает эксперт.
Президент Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в октябре, после их вхождения в состав России. Этот режим действовал в регионах и ранее, но нужно было привести его в соответствие с российским законодательством, подчеркнул глава государства.
Главным в ходе выборов на новых территориях станет обеспечение безопасности их участников, считает президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. Режим спецоперации подразумевает определенные ограничения, отмечает он. «Не только с точки зрения юридических действий, но и просто с точки зрения здравой логики. Когда вокруг стреляют, тут не совсем до выборов», — сказал Смирнов «Ведомостям». По его словам, избиратели и члены избирательных комиссий будут обеспокоены вопросами собственной безопасности. И это накладывает определенные ограничения на осуществление любых избирательных действий, подчеркивает эксперт.
В условиях проведения выборов в ситуации военного конфликта возможно возникновение юридических и организационных «шероховатостей»: это время работы избирательных участков, процесс формирования избирательной комиссии, проблемы связи и передачи данных, сложности с агитацией и работы наблюдателей, отметил собеседник.
Смирнов считает, что в ходе избирательной кампании на новых территориях может сложиться новая правоприменительная практика. ЦИК должна будет выпустить разъяснения по времени работы избирательных комиссий, по срокам подведения итогов голосования и реализации процессуальных норм, считает юрист. «Если по итогам кампаний будут споры в судах, вероятно, в таких условиях должны быть установлены какие-то другие сроки», — отметил он.
Евгения Дубровина, Евгений Мездриков