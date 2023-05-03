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20:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев призвал физически устранить Зеленского в ответ на атаку Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости «физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского и его «клики» в ответ на атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции»,—написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Сегодня, 3 мая, пресс-служба президента России сообщила, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле. БПЛА, согласно сообщению пресс-службы, были сбиты. Российский президент в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарево.

Кремль назвал атаку беспилотников террористической акцией и покушением на Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обвинения российской стороны, заявил: «Мы не атаковали Путина или Москву, мы сражаемся на своей собственной территории».

Лусине Баласян

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