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12:47 (мск), источник: РБК

Песков заявил, что США «безусловно» стоят за атакой дронов на Кремль

Решения об определении целей и средств диктуется Киеву из Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Попытки Киева и Вашингтона «откреститься» от причастности к атаке беспилотников на Кремль «смехотворны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

На вопрос о том, стоят ли, по мнению Кремля, за атакой беспилотников США, Песков ответил: «Безусловно. Такие решения — определение целей и средств — это все диктуется Киеву из Вашингтона».

Российские спецслужбы располагают информацией, что к атаке причастна именно Украина, но публично раскрывается только небольшая часть соответствующих данных, заявил Песков.

Он отказался отвечать на вопрос, откуда запускались дроны, отметив, что с этим будет разбираться следствие.

Говоря о последствиях произошедшего, Песков сообщил, что было «опалено» два медных листа на куполе Сенатского дворца и они будет заменены сегодня-завтра.

«Других повреждений нет», — добавил он.

Парад на Красной площади 9 мая готовится и президент на нем выступит, сообщил представитель Кремля. Меры безопасности будут усилены, в том числе в преддверии Дня Победы.

Об атаке двух беспилотников на Кремль пресс-служба президента сообщила 3 мая. В сообщении отмечалось, что военные и спецслужбы вывели их из строя. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Путина во время атаки в Кремле не было, сообщал Песков.

Москва заявила о причастности Киева к произошедшему. С опровержением этого выступил президент Украины Владимир Зеленский. В администрации президента США Джо Байдена, комментируя атаку, сказали, что Вашингтон не поощряет и не предоставляет возможности Украине наносить удары за пределами своих границ.

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