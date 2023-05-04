Bloomberg: ЕС обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции

ЕС также намерен расширить запрет на транзит многих товаров через территорию России. Принять ограничительные меры могут в преддверии саммита стран G7, который пройдет в конце мая.
По информации собеседников агентства, новый механизм будет направлен на подавление торговых каналов стран, которые сотрудничают с Россией. В случае если инструмент окажется неэффективным, страны ЕС могут ввести санкции на поставки ключевых товаров. Bloomberg отмечает рост импорта в РФ из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая. По данным агентства, эти страны поставляют России полупроводники и интегральные схемы.
Решение о том, какие страны и товары включат в санкционный список, будет приниматься членами Евросоюза по результатам голосования. Для утверждения механизма необходимо одобрение каждой страны ЕС. Источники агентства отмечают, что в первую очередь новый инструмент коснется стран Центральной Азии и «ближайших соседей России».
Еще летом 2022 года Минфин США заявил, что как минимум 18 стран помогают России обходить санкции. В их число среди прочих вошли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. По информации Bloomberg, США и страны Евросоюза готовят отдельные пакеты новых санкций против России, чтобы закрыть лазейки в ранее введенных ограничениях и решить проблему их обхода в целом. Предполагается, что меры, предотвращающие обход уже действующих рестрикций, будут предусмотрены в 11-м пакете санкций.