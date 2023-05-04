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15:21 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова прокомментировала слова Зеленского о «последней войне»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что он хочет «эту войну» сделать «последней в мире».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский, выступая в ходе своего визита в Нидерланды, призвал вспомнить «об украинцах, мужчинах и женщинах, взрослых и детях, которые могли бы сейчас быть живы, если бы не эта агрессия, эта война, которой мы не хотели и которую мы должны сделать последней».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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