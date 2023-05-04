16:32 (мск), источник: ТАСС
На Украине языковой омбудсмен предложил дерусифицировать паспорта украинцев
Тарас Креминь отметил, что в документах старого образца сведения о гражданине Украины записаны на двух языках — украинском и русском.
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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь сообщил, что рекомендует Верховной раде внести изменения в положение о паспорте гражданина страны, которые закрепят оформление документа только на украинском языке.
«Изменения необходимы для документа старого образца, где сведения о гражданине Украины записаны на двух языках — украинском и русском, — приводит слова чиновника в четверг агентство Укринформ. — Необходимо внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которыми предусмотреть, что паспорт оформляется на государственном языке согласно части первой статьи восьмой языкового закона».
Креминь напомнил, что сейчас на Украине «параллельно существуют два бланка» — для биометрических паспортов и паспортов старого образца. В последнем информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны «как государственным, так и негосударственным языком». В связи с этим, подчеркнул Креминь, он будет обращаться в Раду.
Курс на открытое вытеснение русского языка начался на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, за пять дней до истечения срока полномочий подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф, который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование и СМИ. С начала специальной военной операции Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в учебных заведениях.