Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов

«В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», — сказал-де Кроо на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Трансляцию вела Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Бельгийский премьер считает, что его страна должна пойти в этом вопросе «еще дальше».
«Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину, которую они разрушают. Это имеет смысл как с экономической, так и моральной точек зрения», — отметил он.
По словам-де Кроо, с начала украинского конфликта бельгийские службы заморозили более 180 млрд евро активов российского Центробанка.
«Мы сейчас изучаем, как мы можем использовать эти средства для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны», — добавил глава правительства Бельгии.