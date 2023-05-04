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17:08 (мск), источник: © РИА Новости

Бельгия использует для помощи Украине доходы с российских активов

ПАРИЖ, 4 мая — РИА Новости. Бельгия использует для помощи Украине доходы с замороженных российских активов на сумму 200 млн евро, заявил в четверг премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

Источник: © РИА Новости

«В прошлом марте Бельгия арестовала примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии. И мы используем эти средства для поддержки военных усилий Украины и помощи украинским беженцам в Бельгии», — сказал-де Кроо на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Гааге. Трансляцию вела Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Бельгийский премьер считает, что его страна должна пойти в этом вопросе «еще дальше».

«Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину, которую они разрушают. Это имеет смысл как с экономической, так и моральной точек зрения», — отметил он.

По словам-де Кроо, с начала украинского конфликта бельгийские службы заморозили более 180 млрд евро активов российского Центробанка.

«Мы сейчас изучаем, как мы можем использовать эти средства для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны», — добавил глава правительства Бельгии.

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