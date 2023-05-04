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20:07 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Китая мирное урегулирование кризиса на Украине

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Цинь Ганом обсудил мирное урегулирование украинского кризиса, динамику развития отношений Москвы и Пекина, стороны обменялись мнениями о работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

Встреча министров состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии.

«Министры высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности… Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись оценками текущего состояния и перспектив дальнейшего развития деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Министры приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых делах и ее ключевое значение в региональной архитектуре безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в российском МИД добавили, что министры обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав стран в марте.

«Подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, “Группе двадцати” и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах. Обсужден ряд “горячих” тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — также добавили в МИД.

Также стороны выразили общее мнение о неприемлемости современных практик неоколониализма, оказывающих деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений.

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