Лавров обсудил с главой МИД Китая мирное урегулирование кризиса на Украине

Встреча министров состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Индии.
«Министры высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности… Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись оценками текущего состояния и перспектив дальнейшего развития деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Министры приветствовали коллективные усилия государств-членов по поддержанию мира и стабильности в Евразии, констатировали растущий авторитет Организации в мировых делах и ее ключевое значение в региональной архитектуре безопасности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в российском МИД добавили, что министры обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав стран в марте.
«Подтвержден обоюдный настрой на наращивание взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, РИК, “Группе двадцати” и других ключевых международных организациях и диалоговых механизмах. Обсужден ряд “горячих” тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — также добавили в МИД.
Также стороны выразили общее мнение о неприемлемости современных практик неоколониализма, оказывающих деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений.