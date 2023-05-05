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14:21 (мск), источник: ТАСС

Судьба Fortum, «Вагнер» в Артемовске и Совбез. Главные темы брифинга Пескова

Мероприятия в графике президента, недовольство компаний из недружественных стран внешним управлением, а также возможный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. «С большой долей уверенности можно предположить», что будет обсуждаться украинская атака на Кремль.

8 мая Россию с визитом посетит президент Киргизии Садыр Жапаров, ожидаются российско-киргизские переговоры.

«Мы своевременно сообщим о “Прямой линии” [президента РФ с гражданами]».

О недовольстве Fortum внешним управлением

Передача ряда западных компаний в стратегических отраслях под внешнее управление Росимущества продиктована «необходимостью защиты собственных интересов [РФ] на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные [для России] страны».

Действия по передаче компаний под внешнее управление осуществляются в соответствии с законодательством РФ. «Они будут продолжены».

В отношении других компаний «каждая конкретная ситуация рассматривается в отдельности».

О ситуации под Артемовском

В Кремле знают о заявлении куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что его подразделения намерены отступить с позиций под Артемовском якобы из-за нехватки снарядов, «видели его [заявление] в средствах массовой информации».

«Я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции».

О регулировании Telegram-каналов

«Нет пока какой-то сформулированной позиции» насчет предложения главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева проанализировать работу Telegram-каналов и подумать над ее законодательным регулированием.

О визите Пашиняна

В части анонсированного премьер-министром Армении Николом Пашиняном визита в Москву «определенные планы обсуждаются». «По мере того как это обсуждение будет финализировано, сделаем соответствующее сообщение».

О контактах с США

«Любые контакты возможны» — «для обеспечения наших интересов».

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