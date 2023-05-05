Судьба Fortum, «Вагнер» в Артемовске и Совбез. Главные темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. «С большой долей уверенности можно предположить», что будет обсуждаться украинская атака на Кремль.
8 мая Россию с визитом посетит президент Киргизии Садыр Жапаров, ожидаются российско-киргизские переговоры.
«Мы своевременно сообщим о “Прямой линии” [президента РФ с гражданами]».
Передача ряда западных компаний в стратегических отраслях под внешнее управление Росимущества продиктована «необходимостью защиты собственных интересов [РФ] на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные [для России] страны».
Действия по передаче компаний под внешнее управление осуществляются в соответствии с законодательством РФ. «Они будут продолжены».
В отношении других компаний «каждая конкретная ситуация рассматривается в отдельности».
В Кремле знают о заявлении куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что его подразделения намерены отступить с позиций под Артемовском якобы из-за нехватки снарядов, «видели его [заявление] в средствах массовой информации».
«Я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции».
«Нет пока какой-то сформулированной позиции» насчет предложения главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева проанализировать работу Telegram-каналов и подумать над ее законодательным регулированием.
В части анонсированного премьер-министром Армении Николом Пашиняном визита в Москву «определенные планы обсуждаются». «По мере того как это обсуждение будет финализировано, сделаем соответствующее сообщение».
«Любые контакты возможны» — «для обеспечения наших интересов».