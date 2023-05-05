Вучич призвал «разоружить» Сербию после второй за неделю массовой стрельбы в стране

«Мы разоружим Сербию, и наказания будут жестокими», — сказал он.
Вучич предложил ввести мораторий на выдачу разрешений на ношение оружия независимо от его типа, а также проводить более частые медицинские и психологические проверки владельцев оружия. Он также объявил об ужесточении штрафов за самовольное хранение и продажу оружия. Президент Сербии сообщил, что правительство наймет 1200 новых полицейских для повышения безопасности в школах.
Вучич также заявил, что вооруженное нападение в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю страну.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в сербской деревне Дубона городской общины Младеновац, выросло до восьми. Стрелком является 21-летний Урош Б., сын военного. Он поспорил с группой людей на школьном дворе в Дубоне, взял дома автомат и открыл стрельбу. После чего поехал в свое родное село Шепшин, где вновь начал стрелять.
3 мая в Сербии подросток открыл огонь по сверстникам в школе в центре Белграда — погибли девять человек. Среди убитых — восемь школьников и охранник. Шестеро детей и учитель были ранены, все они находятся в больнице.