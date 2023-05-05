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17:19 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Шойгу поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне СВО оружием и техникой, сообщили в пятницу в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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По данным ведомства, министр обороны в Южном военном округе проинспектировал готовность к выполнению задач по предназначению военной техники и вооружений, направляемых в подразделения Вооруженных Сил России в зону спецоперации.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

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