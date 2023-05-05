Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации

По данным ведомства, министр обороны в Южном военном округе проинспектировал готовность к выполнению задач по предназначению военной техники и вооружений, направляемых в подразделения Вооруженных Сил России в зону спецоперации.
«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», — сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.