В России единый реестр воинского учета может быть создан до конца декабря 2023 года

Из проекта следует, что на первом этапе Минцифры может обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра с 1 июля (со дня вступления постановления в силу) по 31 декабря 2023 года. Также на этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра.
Второй этап проходит с 1 января по 31 декабря 2024 года. На третьем, заключительном этапе, Минобороны России с 1 января 2025 года обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию. Оператором реестра также предлагается определить Минобороны.
Ранее Министерство обороны РФ подготовило проект изменений в Положение о призыве в связи с цифровизацией учета. В военкоматах на основании сведений из информационных ресурсов будут формироваться электронные личные дела призывников. Кроме того, проект постановления определяет порядок оповещения призывников о необходимости явки в электронной форме с помощью повесток, которые направляются в личные кабинеты на портале «Госуслуги».
Президент РФ Владимир Путин 14 апреля подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. В состав сведений реестра, помимо базовых данных граждан, входят: личные и паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья. Реестр не будет содержать сведения, составляющие государственную тайну или охраняемую законом тайну.