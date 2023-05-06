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04:24 (мск), источник: © РИА Новости

Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В России рассматривают новые антиалкогольные меры, среди них — запрет продавать крепкие напитки с 20.00 до 11.00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и сигарет на душу населения ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни, а также по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.

Среди возможных мер названо «увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градусов) до 21 года».

Также среди них обозначено установление запрета рекламы крепких спиртных напитков, а также запрета демонстрации товарных знаков алкогольной продукции во вновь создаваемых аудиовизуальных произведениях (музыкальные клипы, сериалы, фильмы, видеоблоги, музыкальные треки, подкасты и т. п.).

Кроме того, рассматриваются наделение муниципалитетов правом введения ограничений на продажу спиртного в выходные дни и праздники и «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20.00 до 11.00 по местному времени».

По данным за 2022 год, розничные продажи этой продукции на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение находилось на уровне 6,22.

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