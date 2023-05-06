Тест: что вы помните о Великой Отечественной из уроков истории Ключевые события и даты, которые должен знать каждый
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Спецоперация на Украине
13:23 (мск), источник: РБК

Захарова прокомментировала взрыв машины с Прилепиным

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила в своем телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского с террористом Усамой Бен Ладеном.

Источник: РИА "Новости"

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии», — сказала она.

Захарова также призвала молиться за писателя Захара Прилепина. «Молимся за Захара», — написала представитель МИДа.

6 мая под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и один из руководителей партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин. Пресс-секретарь писателя сообщила, что он «в порядке». Источник РБК, близкий в МВД, рассказал, что Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног. На место происшествия выехали представили Следственного комитета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о попытке Киева ударить по Кремлю: подробности
Песков объяснил ночной визит Путина в Кремль
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияЗахарова Мария