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15:09 (мск), источник: РБК

Короля Великобритании Карла III короновали

В Вестминстерском аббатстве короновали Карла III. Он стал самым возрастным коронованным монархом в истории страны.

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7
фотографий
7
фотографий

Короля Карла III короновали — он стал королем Великобритании и Северной Ирландии. Церемония проходит в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Карл III в 74 года стал самым возрастным коронованным монархом в истории страны.

Церемония проходила в Вестминстерском аббатстве, на нее приглашены порядка 3 тыс. гостей. Это первая за 70 лет церемония коронации, которая проходит в стране. Службу провел архиепископ Кентерберийский.

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Коронация Карла III стала 40-й по счету, которая прошла в Вестминстерском аббатстве (открыл счет Вильгельм Завоеватель, который был коронован там в 1066 году).

В 2022 году Елизавета II, которая занимала трон многие десятилетия, умерла. Ей наследовал ее сын Карл. 10 сентября 2022 года в Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, на которой Карл III официально вступил в должность.

Празднования продолжатся 7 и 8 мая. В частности, на следующий день после коронации в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд, который будут транслировать BBC и BBC Studios.

На коронацию не пригласили лидеров России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

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