19:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Орбан: Венгрия заинтересована в мире на Украине, так как «часть Украины — это древняя венгерская земля»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал часть Украины древней венгерской землей. По его словам, в связи с этим Будапешт вдвойне заинтересован в установлении там мира. Об этом он заявил в интервью радио Kossuth 5 мая. Та часть интервью, где речь идет о том, что часть Украины является древней венгерской землей, была вырезана из итогового материала, который также был загружен на YouTube. Об этом сообщает венгерское издание 444 со ссылкой на пост в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) журналистки Риты Беньо. Издание Media1 пишет, что произошедшее связано с техническим сбоем.