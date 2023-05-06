Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов «Ахмата» в Артемовск

«Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С. К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В. В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений “Ахмат” с других направлений и передачи им позиций ЧВК “Вагнер” в населенном пункте Артемовск и окрестностях», — говорится в обращении.
Как уточнил чеченский лидер, письмо уже отправлено.
В субботу утром глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями Кадырова для осуществления передачи позиций в Артемовске. По его словам, это должно произойти в полночь на 10 мая.
Глава Чечни, в свою очередь, сообщил о готовности бойцов «Ахмата» выдвигаться в город, отметив, что несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.