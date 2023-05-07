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08:35 (мск), источник: РБК

Сенаторы-республиканцы отказались одобрять повышение потолка госдолга

Группа из 43 сенаторов-республиканцев в конгрессе США, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла, отказалась одобрять повышение потолка госдолга без бюджетных реформ. Соответствующее письмо конгрессмены направили в лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, сообщает Bloomberg. Госдолг составляет $31,4 трлн, этот порог был достигнут в январе.

Источник: AP 2022

«Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой фискальной политики», — говорится в нем.

Президент Джо Байден и члены конгресса должны встретиться во вторник для обсуждения. Демократы выразили готовность вести переговоры с республиканцами о некоторых ограничениях бюджета, но отказались связывать сокращение расходов с повышением лимита долга.

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить потолок долга на $1,5 трлн — достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года — в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. При этом в документе содержались положения о сокращении медицинского страхования для социально незащищенных групп населения и других расходов (всего на $4,5 трлн).

Сейчас госдолг страны составляет $31,4 трлн, это предельный уровень, который был достигнут в январе.

В начале мая глава Минфина США Джанет Йеллен направила письмо конгрессу, в котором предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погашать платежи, поскольку не решен вопрос с лимитом госдолга. Она призвала законодателей принять меры по увеличению или приостановке лимита долга, «чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи».

В Белом доме предупредили, что превышение лимита госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям. В случае затяжного дефолта число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, а безработица вырастет на 5%. В случае короткого дефолта или балансирования на грани его наступления число рабочих мест сократится на 200−500 тыс., ВВП уменьшится на 0,3−0,6%, безработица вырастет на 0,1−0,3%.

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