Сенаторы-республиканцы отказались одобрять повышение потолка госдолга

«Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой фискальной политики», — говорится в нем.
Президент Джо Байден и члены конгресса должны встретиться во вторник для обсуждения. Демократы выразили готовность вести переговоры с республиканцами о некоторых ограничениях бюджета, но отказались связывать сокращение расходов с повышением лимита долга.
Палата представителей, возглавляемая республиканцами, в конце апреля предложила повысить потолок долга на $1,5 трлн — достаточно, чтобы предотвратить дефолт до 31 марта 2024 года — в обмен на сокращение бюджета на $4,8 трлн. При этом в документе содержались положения о сокращении медицинского страхования для социально незащищенных групп населения и других расходов (всего на $4,5 трлн).
Сейчас госдолг страны составляет $31,4 трлн, это предельный уровень, который был достигнут в январе.
В начале мая глава Минфина США Джанет Йеллен направила письмо конгрессу, в котором предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погашать платежи, поскольку не решен вопрос с лимитом госдолга. Она призвала законодателей принять меры по увеличению или приостановке лимита долга, «чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи».
В Белом доме предупредили, что превышение лимита госдолга может привести к серьезным экономическим последствиям. В случае затяжного дефолта число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%, а безработица вырастет на 5%. В случае короткого дефолта или балансирования на грани его наступления число рабочих мест сократится на 200−500 тыс., ВВП уменьшится на 0,3−0,6%, безработица вырастет на 0,1−0,3%.