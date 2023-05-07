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15:12 (мск), источник: Газета.Ру

Главы МИД Лиги арабских государств согласовали возвращение Сирии в организацию

Министры иностранных дел Лиги арабских государств договорились в ходе закрытой консультативной встречи о возвращении Сирии в ЛАГ после 12 лет отсутствия. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Источник: AP 2022

Проект решения, который будет официально обнародован позже, предусматривает возобновление участия сирийских делегаций в заседаниях Лиги, начиная с сегодняшнего дня, 7 мая.

Ранее сообщалось, что главы МИД арабских стран примут решение по возвращению Сирии 7 мая. Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году.

Bloomberg писал, что возвращение Сирии в ЛАГ, что «станет победой России и Ирана». Агентство подчеркивает, что восстановление Сирии в Лиге арабских государств будет иметь символическое значение и нанесет «удар по влиянию США на Ближнем Востоке». «Прежде всего, это была бы крупная победа для Ирана», — уточняет агентство.

В марте Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства спустя более чем 10 лет после разрыва отношений.

Анна Иванова

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