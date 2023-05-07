Власти Сербии проведут сбор нелегального оружия без наказания для сдающих

В Сербии 5—7 мая проходит общенациональный траур по 17 жертвам двух вооруженных нападений. В Боснии и Герцеговине днём траура стало 5 мая, власти Черногории провозгласили траурным днём 7 мая.
«Мы с понедельника месяц принимаем у граждан нелегальное оружие, просто принесите его (в полицию) и оставьте, не будет никаких последствий… После этого через парламент увеличиваем сроки тюремного заключения за нелегальное оружие, полиция будет заниматься теми, у кого найдем нелегальное оружие. Если вам подходит за незаконное хранение трех патронов получить 5, 10, 15 лет тюремного заключения, нет проблем, но это очень глупо», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
«Мы пойдем и на снижение на 90% легального оружия, короткоствольного, охотничье — другой вопрос. Короткоствольное (пистолеты и револьверы — ред.) чаще всего применяется при криминальных ликвидациях и при всем остальном… Даже если останется 50 тысяч человек с разрешениями, они будут проконтролированы раз в год, и как только получат вызов, должны будут явиться в течение 48 часов или к ним придут, проверят их на наркотики, это будет касаться и охотников», — отметил сербский лидер.
По его данным, в Сербии с населением около 6,5 миллиона человек без учета Косово и Метохии зарегистрировано 765 тысяч единиц охотничьего, спортивного оружия, пистолетов и револьверов.
У здания администрации и скупщины (представительного органа) Белграда вечером в пятницу началось возложение цветов и зажжение свечей в память о погибших. К школе «Владислав Рибникар» в центре столицы граждане приносят цветы, свечи и игрушки с 3 мая. В субботу в открытую там ранее книгу скорби сделал запись посол России Александр Боцан-Харченко. В воскресенье у школы стояла очередь из сотен человек, чтобы сделать запись в книге скорби. Министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич заявила накануне, что четверо пострадавших при вооруженных нападениях 3 и 5 мая в школе в Белграде и муниципалитете Младеновац остаются в критическом состоянии. На разных кладбищах Белграда и в районе Младеноваца в субботу начались похороны жертв обеих трагедий. Они продолжились в воскресенье.
В ночь на пятницу в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего «обидчика» и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план «Вихрь», нападавшего задержали под городом Крагуевац.
За два дня до этого Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда. Третьего мая семиклассник из отцовского пистолета убил в школе восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. Нападавший был задержан, однако, по данным прокуратуры Белграда, ему еще не исполнилось 14 лет, по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. Подросток будет помещен в специальное отделение психиатрии. В стране был объявлен трехдневный траур с 5 по 7 мая.