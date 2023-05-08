07:23 (мск), источник: ТАСС
Китай указал США на необходимость переосмыслить стратегию Вашингтона в отношении Пекина
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган выразил надежду, что Соединенные Штаты будут идти на сближение в сотрудничестве с республикой.
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ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся в понедельник встречи с послом США Николасом Бернсом указал на необходимость того, чтобы власти Соединенных Штатов глубоко переосмыслили свою политику в отношении КНР. Об этом сообщил китайский МИД.
«Надеюсь, что американская сторона глубоко переосмыслит [свою стратегию в отношении Пекина] и будет идти на сближение в сотрудничестве с КНР, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло», — приводит слова Цинь Гана сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Глава МИД КНР напомнил, что в ноябре прошлого года в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на индонезийском острове Бали стороны достигли «важного консенсуса». «Однако в дальнейшем США сделали ряд ошибочных заявлений и предприняли неверные действия, разрушив наметившуюся положительную тенденцию в китайско-американских отношениях, добиться появления которой было непросто», — подчеркнул он.
Как уточнил Цинь Ган, тем самым Вашингтон помешал продвижению собственного политического диалога с Пекином, а отношения между Китаем и США «вновь стали более холодными». Министр добавил, что в сложившейся ситуации нужно воздерживаться от действий, которые могут привести к усилению трений между двумя странами.
«Китай будет твердо придерживаться принципов председателя Си Цзиньпина, выстраивать китайско-американские отношения на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, — заявил Цинь Ган. — Надеюсь, что вы, господин посол, в Китае будете поддерживать больше контактов, больше взаимодействовать, больше обдумывать, будете играть роль “ключевого узла и моста” в отношениях между Пекином и Вашингтоном, а также предпримете конструктивные усилия».