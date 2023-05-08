07:19 (мск), источник: ТАСС
Путин пригласил президента Туркмении на празднование Дня Победы в Москве
Они также обсудили некоторые вопросы сотрудничества между странами.
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АШХАБАД, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, которые планируется провести в Москве. Об этом в понедельник сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан» по итогам состоявшегося телефонного разговора между лидерами стран.
Президенты поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне, адресовав пожелания благополучия и процветания народам обеих стран. Как пишет издание, Бердымухамедов поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение. Примет ли он его, «Нейтральный Туркменистан» не уточнил. Глава Туркмении подчеркнул, что особое место в общей исторической памяти занимают Великая Отечественная война и победа над фашизмом. Отмечалось, что в Туркмении, как и в России, свято чтут память тех, кто в те суровые годы защищал страну на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, приближая победу.
В Туркмении, продолжил Бердымухамедов, отдают дань памяти тем, кто воевал, не жалея своей жизни во имя победы, и трепетно, с большим вниманием относятся к ветеранам войны. Он добавил, что и в дальнейшем этому будет уделяться особое внимание.
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов также обсудили некоторые другие вопросы сотрудничества между странами.