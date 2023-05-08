Медведев напомнил Европе «с короткой памятью» о подвиге советских солдат

«Я напоминаю гражданам стран, которые сейчас ведут борьбу против России: более миллиона советских солдат отдали жизни ради мира и свободы от фашизма в Европе… К сожалению, у сегодняшней Европы и ее жалких лидеров очень короткая память. Но мы всегда будем помнить героев Второй мировой войны. Наша страна искоренила фашизм в 1945 году. Нет сомнений, что в Европе наших дней мы сокрушим чудовищный бандеровский неонацизм», — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.
Зампред Совбеза РФ поздравил с Днем Победы и напомнил европейским государствам, что 600 тысяч граждан СССР погибли, освобождая от фашизма Польшу, 380 тысяч отдали жизни, освобождая Чехию и Венгрию, а более 100 тысяч — Германию.
Бандера был лидером «Организации украинских националистов»* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания его боевого крыла — «Украинской повстанческой армии»* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
* Организация, запрещенная на территории России.