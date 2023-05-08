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12:29 (мск), источник: ТАСС

Песков: очный «Бессмертный полк» отменен из-за действий государства — спонсора терроризма

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отмену очного шествия «Бессмертного полка» мерами предосторожности. По его словам, России приходится иметь дело с государством — спонсором терроризма.

Источник: РИА "Новости"

«Это решение [об отмене очного шествия] непосредственно организаторов этого шествия, но их вполне можно понять. Когда мы имеем дело с государством-спонсором терроризма де-факто, то здесь лучше принять меры предосторожности», — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.

При этом Песков напомнил, что «очень много форматов, в которых можно косвенно принимать участие в этой акции». Он обратил внимание, что об этих возможностях в последние дни давалось очень много подробностей через СМИ. «Поэтому, естественно, граждане будут так или иначе самым широким образом отмечать этот праздник», — уверен представитель Кремля.

Ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы Елена Цунаева сообщила ТАСС, что традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в этом году не будет. Она отметила, что всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

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