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День Победы
13:09 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, кроме Молдавии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в преддверии 9 мая направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. При этом Украина в этот раз не упоминается в сообщениях.

Источник: РИА "Новости"

«В поздравлениях глава российского государства отметил, что в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», — говорится в сообщении.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — написал Путин в поздравлениях, которые процитировала пресс-служба.

Как подчеркнул президент России, духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между перечисленными странами и народами.

«Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни», — заключили в Кремле.

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