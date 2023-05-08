Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, кроме Молдавии

«В поздравлениях глава российского государства отметил, что в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», — говорится в сообщении.
«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — написал Путин в поздравлениях, которые процитировала пресс-служба.
Как подчеркнул президент России, духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между перечисленными странами и народами.
«Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни», — заключили в Кремле.