В Кремле назвали чудовищными слова главы ГУР об «убийстве русских»

«У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — пообещал Песков.
Представитель президента сказал также, что Москва будет следить за реакцией стран Европы и США, «ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно» (цитата по «Интерфаксу»).
Буданов накануне дал интервью Yahoo News, в котором его спросили о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Глава ГУР напрямую не ответил на вопрос, но пообещал «убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины».
По мнению представителя МИДа Марии Захаровой, слова Буданова доказывают, что «администрация [президента США Джо] Байдена спонсирует терроризм».
Дугина погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей преступления Наталью Вовк, ее заочно арестовали. В подготовке убийства ведомство обвинило украинские спецслужбы. Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему.
ФСБ считает Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. В апреле суд в Москве заочно арестовал главу ГУР. Украина отрицает причастность к произошедшему.