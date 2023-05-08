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12:51 (мск), источник: РБК

В Кремле назвали чудовищными слова главы ГУР об «убийстве русских»

Слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова об «убийстве русских» подтверждают, что решение российских властей начать военную операцию было правильным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал чудовищным высказывание Буданова и заявил, что российская сторона решительно осуждает его. Российские спецслужбы сделают все необходимое «на фоне таких заявлений», сказали в Кремле.

Источник: Reuters

«У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — пообещал Песков.

Представитель президента сказал также, что Москва будет следить за реакцией стран Европы и США, «ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно» (цитата по «Интерфаксу»).

Буданов накануне дал интервью Yahoo News, в котором его спросили о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Глава ГУР напрямую не ответил на вопрос, но пообещал «убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины».

По мнению представителя МИДа Марии Захаровой, слова Буданова доказывают, что «администрация [президента США Джо] Байдена спонсирует терроризм».

Дугина погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей преступления Наталью Вовк, ее заочно арестовали. В подготовке убийства ведомство обвинило украинские спецслужбы. Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему.

ФСБ считает Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. В апреле суд в Москве заочно арестовал главу ГУР. Украина отрицает причастность к произошедшему.

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