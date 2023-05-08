Песков призвал различать диверсантов и «ни черта не понимающую» молодежь

«Да, действительно: есть настоящие подонки, о которых говорится — горбатого могила исправит. А есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать», — сказал Песков журналистам.
По словам Пескова, рушить жизни людей — это не выход. «Злоумышленники должны наказываться строго по закону. А с молодежью нужно работать всем нам: и родителям, и в школе, и профессиональному образованию, и институтам», — отметил Песков.
В январе член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что всю российскую молодежь необходимо обучить военным специальностям. По словам Соболева, это необходимо для формирования мобилизационного резерва на случай войны с НАТО. По его мнению, военно-учетную специальность должны иметь «100% молодых людей», а обучаться им необходимо минимум полгода.