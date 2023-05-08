Боррель заявил о разногласиях Запада с другими частями мира

«Конфликт России и Украины воссоединил трансатлантический альянс и в то же время обнажил разногласия с другими частями мира. Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — говорится в публикации.
Боррель в ней также привел цитату экс-министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда, заявившего в публикации на Foreign Affairs, что разрыв между Западом и другими регионами выходит за рамки российско-украинского конфликта. «Напротив, он [разрыв] является результатом глубокого недовольства — а на самом деле, гнева — относительно неправильного управления Западом глобализацией после окончания Холодной войны», — писал Милибэнд.
В публикации Борреля также отмечается, что в то время как Запад продолжает поддерживать Украину, необходимо делать больше для того, чтобы принимать во внимание «справедливые ожидания» остального мира.
Ранее глава евродипломатии заявил, что Евросоюз предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине. В то же время Боррель подчеркнул, что у ЕС «нет выбора».