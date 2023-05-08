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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Боррель заявил о разногласиях Запада с другими частями мира

Конфликт на Украине показал разногласия Запада с другими частями мира, счел глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. Об этом он высказался в своем блоге.

Источник: AP 2022

«Конфликт России и Украины воссоединил трансатлантический альянс и в то же время обнажил разногласия с другими частями мира. Есть риск, что эти расхождения будут расти и превратятся в значительный разрыв», — говорится в публикации.

Боррель в ней также привел цитату экс-министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда, заявившего в публикации на Foreign Affairs, что разрыв между Западом и другими регионами выходит за рамки российско-украинского конфликта. «Напротив, он [разрыв] является результатом глубокого недовольства — а на самом деле, гнева — относительно неправильного управления Западом глобализацией после окончания Холодной войны», — писал Милибэнд.

В публикации Борреля также отмечается, что в то время как Запад продолжает поддерживать Украину, необходимо делать больше для того, чтобы принимать во внимание «справедливые ожидания» остального мира.

Ранее глава евродипломатии заявил, что Евросоюз предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине. В то же время Боррель подчеркнул, что у ЕС «нет выбора».

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