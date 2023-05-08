Еврокомиссия передала странам ЕС проект 11-го пакета санкций против России

«Я могу подтвердить, что 11-й пакет санкций передан странам-членам. В среду (10 мая.— “Ъ”) состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей», — рассказал он (цитата по ТАСС).
Представитель ЕК добавил, что новые санкции направлены в том числе на то, чтобы усилить эффективность мер и «избежать уклонения» от введенных ограничений, передает AFP.
EuObserver сообщало, что Польша и страны Балтии в рамках 11-го пакета санкций призвали отключить Газпромбанк от SWIFT, запретить импорт газа и алюминия из РФ. По данным Bloomberg, санкции могут включать запрет на транзит товаров через российскую территорию. В МИД Польши говорили, что ограничения введут не раньше второй половины мая. Они также могут впервые затронуть китайские компании.