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14:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Еврокомиссия передала странам ЕС проект 11-го пакета санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) закончила подготовку проекта 11-го пакета антироссийских санкций, он уже рассматривается членами Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

Источник: AP 2022

«Я могу подтвердить, что 11-й пакет санкций передан странам-членам. В среду (10 мая.— “Ъ”) состоится первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Представитель ЕК добавил, что новые санкции направлены в том числе на то, чтобы усилить эффективность мер и «избежать уклонения» от введенных ограничений, передает AFP.

EuObserver сообщало, что Польша и страны Балтии в рамках 11-го пакета санкций призвали отключить Газпромбанк от SWIFT, запретить импорт газа и алюминия из РФ. По данным Bloomberg, санкции могут включать запрет на транзит товаров через российскую территорию. В МИД Польши говорили, что ограничения введут не раньше второй половины мая. Они также могут впервые затронуть китайские компании.

Лаура Кеффер

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