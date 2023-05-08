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17:22 (мск), источник: Коммерсантъ

В Швейцарии из-за попыток обойти санкции против России возбудили 29 уголовных дел

Власти Швейцарии выявили 130 возможных нарушений санкций в отношении России. В связи с этим было возбуждено 29 уголовных дел, сообщила глава Государственного секретариата по экономике Швейцарии Элен Будлигер-Артиеда.

Источник: Reuters

«В настоящее время насчитывается 130 предполагаемых случаев обхода санкций. В 29 случаях они привели к возбуждению дел об административном правонарушении и административно-уголовных дел, 14 из которых были завершены», — сказала чиновница в интервью Tages-Anzeiger.

По ее словам, в 36 случаях основания для возбуждения уголовных дел по фактам обхода санкций обнаружены не были. В остальных случаях расследование еще продолжается.

В 11-м пакете санкций власти Евросоюза должны сосредоточиться на закрытии возможностей для обхода санкций, принятых в отношении России. Как отмечало агентство Bloomberg, среди всего прочего Евросоюз обсуждает меры в отношении стран, помогающих России обходить ограничения. Как сообщали в МИД Польши, новые ограничения должны ввести не раньше второй половины мая.

Анастасия Ларина

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