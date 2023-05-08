21:54 (мск), источник: ТАСС
Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ вместе с Путиным увидят парад на Красной площади
Далее у глав государств «запланирован неформальный завтрак», отметил пресс-секретарь президента.
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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лидеры стран СНГ, приехавшие в Москву на День Победы, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным увидят парад с трибуны на Красной площади.
Далее главы государств вместе возложат цветы и проведут неформальный завтрак, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«В 10 утра начнется непосредственно парад. Президент выступит. Главы государств [СНГ] будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата», — рассказал представитель Кремля.
Далее у глав государств «запланирован неформальный завтрак», добавил Песков.
Как ожидается, в качестве гостей на параде будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, премьер Армении.