«Пощечина предкам». Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — возмутился он.
По его словам, он семь лет «потом и кровью» трудился в Берлине, а теперь его «наследие топчут ногами».
«Макеев бросил мне перчатку в лицо», — добавил Мельник.
Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.
В прошлом году экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Тиргартене, однако вызвал негодование у жителей Берлина.