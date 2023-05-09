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День Победы
07:14 (мск), источник: © РИА Новости

«Пощечина предкам». Мельник отчитал посла Украины в ФРГ из-за Дня Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине, заявил в интервью RND заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

Источник: Reuters

«Было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая. Кроме того, это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — возмутился он.

По его словам, он семь лет «потом и кровью» трудился в Берлине, а теперь его «наследие топчут ногами».

«Макеев бросил мне перчатку в лицо», — добавил Мельник.

Ранее посольство Украины в Германии заявило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая.

В прошлом году экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским воинам в Тиргартене, однако вызвал негодование у жителей Берлина.

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