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День Победы
08:40 (мск), источник: © РИА Новости

Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Запад пытается стереть историческую память, подменяя День Победы «днем европы» для граждан Украины.

Источник: © РИА Новости

В своем телеграм-канале он отметил, что праздник, который объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, не «дает покоя Вашингтону и Брюсселю».

«Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы “днем европы” для граждан Украины», — написал Володин.

Он добавил, что Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может.

«Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю. Украина стала колонией США», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин считает, что не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем.

День Победы объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, и это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю, отметил он.

«День Победы всех нас объединяет — русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма. Это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю», — написал Володин.

Он заявил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России, никто не забудет, какой ценной досталась эта победа. Спикер Госдумы также подчеркнул важность сохранения для будущих поколений правду о войне.

«Сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены! С Великим Праздником! С Днем Победы!», — добавил Володин.

В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором «назначил» на 9 мая День Европы.

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