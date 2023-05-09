Запад пытается стереть историческую память о Дне Победы, заявил Володин

В своем телеграм-канале он отметил, что праздник, который объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, не «дает покоя Вашингтону и Брюсселю».
«Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы “днем европы” для граждан Украины», — написал Володин.
Он добавил, что Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, к тем, кто сегодня сам себя уже защитить не может.
«Сдав украинцев, как расходный материал, НАТО, киевский кровавый режим разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю. Украина стала колонией США», — подчеркнул спикер Госдумы.
Володин считает, что не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем.
День Победы объединяет народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, и это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю, отметил он.
«День Победы всех нас объединяет — русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма. Это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю», — написал Володин.
Он заявил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в России, никто не забудет, какой ценной досталась эта победа. Спикер Госдумы также подчеркнул важность сохранения для будущих поколений правду о войне.
«Сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены! С Великим Праздником! С Днем Победы!», — добавил Володин.
В понедельник Зеленский заявил, что подал в парламент законопроект, предлагающий установить на Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Также в понедельник он подписал указ, в котором «назначил» на 9 мая День Европы.