Путин заявил, что от участников спецоперации зависит будущее России

«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию», — подчеркнул президент.
В параде Победы в этом году приняли участие более 10 000 военнослужащих, в том числе участники спецоперации, а также 120 единиц вооружения и военной техники. Как и в прошлом году парад Победы проходил без воздушной части.
Парад Победы в Великой Отечественной войне