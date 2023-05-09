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16:54 (мск), источник: ТАСС

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд, в него вошли дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном во вторник.

Источник: AP 2022

Как следует из документа, в пакет, в частности, включены «дополнительные системы ПВО и боеприпасы», «оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО», «боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам», артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

В данный пакет включены «дополнительные системы ПВО и боеприпасы», «оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО», «боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам», артиллерийские снаряды калибра 155 мм, услуги по предоставлению спутниковых снимков, поддержка при подготовке военных и обслуживании техники.

Агентство Associated Press ранее сообщило о планах Вашингтона предоставить Киеву новый пакет военной помощи для укрепления в долгосрочной перспективе потенциала Украины в сфере противовоздушной обороны. В публикации отмечалось, что речь идет о выделении средств на производство зенитных ракетных комплексов Hawk. Агентство уточнило, что средства планируется выделять в течение «нескольких месяцев или даже лет».

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