США выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд

Как следует из документа, в пакет, в частности, включены «дополнительные системы ПВО и боеприпасы», «оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО», «боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам», артиллерийские снаряды калибра 155 мм.
В данный пакет включены «дополнительные системы ПВО и боеприпасы», «оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО», «боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам», артиллерийские снаряды калибра 155 мм, услуги по предоставлению спутниковых снимков, поддержка при подготовке военных и обслуживании техники.
Агентство Associated Press ранее сообщило о планах Вашингтона предоставить Киеву новый пакет военной помощи для укрепления в долгосрочной перспективе потенциала Украины в сфере противовоздушной обороны. В публикации отмечалось, что речь идет о выделении средств на производство зенитных ракетных комплексов Hawk. Агентство уточнило, что средства планируется выделять в течение «нескольких месяцев или даже лет».