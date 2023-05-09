Захарова заявила, что у Киева нет права оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве

«Во-первых, фашистов забыли спросить», — написала она во вторник в своем Telegram-канале, комментируя заявления МИД Украины о том, что присутствие лидеров стран СНГ на параде Победы в Москве является аморальным и недружественным шагом по отношению к Киеву.
По ее словам, власти Украины превзошли практики Третьего рейха, где «активно упражнялись в составлении “разыскных списков” врагов, включали в них деятелей искусства, культуры, науки, политики, ликвидацию которых следовало осуществить в приоритетном порядке».
«Киевский режим пошел еще дальше: вовлекать все общество уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а прямо в террористическую деятельность. Ученик превзошел учителя», — указала официальный представитель МИД РФ.
В частности, Захарова обратила внимание на проведение украинским государственным агентством УНИАН опроса среди читателей о том, «кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими жертвами террористического акта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина».
«У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать — человеконенавистнические. В списке на казнь Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Дмитрий Киселев, Сергей Мардан и Семен Пегов. Такой вот кровавый аттракцион. Буднично, по-киевски», — добавила она.
Дипломат отметила, что в опросе приняли участие порядка 50 тыс. человек. «Судя по количеству лайков и сердечек под постом, террористическая идеология со всеми признаками состава преступления находит отклик у обработанного термоядерной нацистской пропагандой украинского обывателя», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Также она обратила внимание и на то, что Запад и профильные международные организации никак не осудили поступок Киева, которому, по мнению Захаровой, «даже прямое подстрекательство к совершению терактов сойдет с рук».