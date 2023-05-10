Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики

«Убежден, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики, осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества», — сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю празднования Дня Победы.
Выступая по случаю торжества, дипломат подчеркнул, что в России помнят братство по оружию с США в годы Великой Отечественной Войны. В этой связи Антонов напомнил, что сегодня вооруженные силы РФ «вновь сражаются с фашистской заразой», но уже на Украине.
«Многим людям в братской для нас стране перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией. Считаю долгом каждого из нас передавать историческую правду нашим детям, внукам и правнукам. Рассказывать им о героях, подаривших нам возможность жить», — указал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.