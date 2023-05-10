Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию

«Заявление США, что Сирия “не заслуживает” такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию», — написал он в Telegram-канале.
Пушков добавил, что восстановление членства Сирии в организации дезавуирует заявления 2011 года ряда западных и арабских лидеров о неизбежности отставки президента Башара Асада.
Ранее, 7 мая, совет министров иностранных дел ЛАГ принял решение о возобновлении участия Сирии в заседаниях совета и всех структур лиги. В нее входят 22 страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире.
В этот же день Москва поприветствовала возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ, так как это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе.
Позже, 9 мая, стало известно о решении властей Саудовской Аравии возобновить работу своего дипломатического представительства в Сирии ввиду улучшения отношений республики с другими арабскими государствами.
Участие Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) приостановили в ноябре 2011 года, когда кризис в стране перерос в вооруженный конфликт. Саудовская Аравия закрыла свое посольство в Дамаске в марте 2012 года.