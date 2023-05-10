«Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве», — сказал собеседник агентства.
По его словам, во время Второй мировой войны бои практически не вели в населенных городах.
«Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь, воюешь и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах. Это запрещено международными законами ведения войны», — сказал Христу.
Он заметил, что международная общественность не поднялась, когда восемь лет украинские войска бомбили города.
«Она не знала, что происходит? Никто не говорит о тех бомбардировках», — добавил бывший военнослужащий.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».