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11:05 (мск), источник: © РИА Новости

Греческий генерал обвинил Киев в преступлении

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости. Украинское руководство сделало очень большую ошибку, что перенесло боевые действия в города, это преступление против собственного народа, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время Второй мировой войны бои практически не вели в населенных городах.

«Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь, воюешь и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах. Это запрещено международными законами ведения войны», — сказал Христу.

Президент Украины и руководство совершают преступление против народа Украины с тысячами жертв среди мирного населения.

Павлос Христу
генерал-майор ВВС Греции в отставке

Он заметил, что международная общественность не поднялась, когда восемь лет украинские войска бомбили города.

«Она не знала, что происходит? Никто не говорит о тех бомбардировках», — добавил бывший военнослужащий.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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